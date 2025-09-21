40 ans France Alzheimer Salle des Roises Commercy
40 ans France Alzheimer Salle des Roises Commercy dimanche 21 septembre 2025.
40 ans France Alzheimer
Salle des Roises 14 rue de la gare Commercy Meuse
Début : Dimanche Dimanche 2025-09-21 09:00:00
fin : 2025-09-21 19:00:00
2025-09-21
Activités de la journée
– Marche (5 ou 10km) départ libre entre 9h et 11h (3€)
– Course départ à 10h (3€)
– Bal populaire dès 14h (gratuit)
– Ciné débat « Les esprits libres » à 18h15 (gratuit)Tout public
Salle des Roises 14 rue de la gare Commercy 55200 Meuse Grand Est +33 3 54 02 71 72 contact55@francealzheimer.com
English :
Activities for the day
– Walking (5 or 10km): free start between 9 and 11 am (3?)
– Race: starts at 10am (3?)
– Ball: from 2pm (free)
– Ciné débat « Les esprits libres »: at 6:15pm (free)
German :
Aktivitäten am Tag
– Wandern (5 oder 10 km): freier Start zwischen 9 und 11 Uhr (3?)
– Laufen: Start um 10 Uhr (3?)
– Tanzveranstaltung: ab 14 Uhr (kostenlos)
– Kinodebatte « Les esprits libres »: um 18.15 Uhr (kostenlos)
Italiano :
Attività della giornata
– Camminata (5 o 10 km): partenza libera tra le 9.00 e le 11.00 (3?)
– Corsa: partenza alle 10.00 (3?)
– Danza popolare: dalle 14.00 (gratuita)
– Dibattito cinematografico « Les esprits libres »: alle 18.15 (gratuito)
Espanol :
Actividades del día
– Caminata (5 o 10 km): salida libre entre las 9h y las 11h (3?)
– Carrera: salida a las 10h (3?)
– Baile popular: a partir de las 14h (gratuito)
– Cine-debate « Les esprits libres »: a las 18.15 h (gratuito)
L’événement 40 ans France Alzheimer Commercy a été mis à jour le 2025-09-10 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS