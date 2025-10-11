40 ans Gymnastique volontaire de Flavignac Salle des fêtes Flavignac

40 ans Gymnastique volontaire de Flavignac Salle des fêtes Flavignac samedi 11 octobre 2025.

Salle des fêtes Place de Dietenhofen Flavignac Haute-Vienne

Gratuit

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Venez participer et découvrir les animations toutes la journée, c’est gratuit et ouvert à tous !

Au programme

– de 10h à 11h30 initiation à la marche nordique et marche d’1h30 avec Isabelle, animatrice diplômée

– à 12h verre de l’amitié avec les marcheurs, adhérents, anciens adhérents, animateurs et anciens animateurs

– de 14h30 à 16h initiation au pilate, gym avec le matériel de l’association, cardio, renforcement musculaire, étirements avec Jill, animatrice diplômée

– à 16h goûter avec les participants

– de 16h30 à 18h découverte de l’auto massage, prendre conscience du corps et des articulations, respiration, renforcements et étirements doux avec Marie-Claire, kinésithérapeute. .

Salle des fêtes Place de Dietenhofen Flavignac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 66 87 22

