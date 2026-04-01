40 ans IKAS-BI: Quand l’école délie les langues Parc Duconténia Saint-Jean-de-Luz
40 ans IKAS-BI: Quand l’école délie les langues Parc Duconténia Saint-Jean-de-Luz dimanche 26 avril 2026.
Saint-Jean-de-Luz
40 ans IKAS-BI: Quand l’école délie les langues
Parc Duconténia 12 Avenue André Ithurralde Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 11:30:00
fin : 2026-04-26 20:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Chants et concours de dessin, mutxikoak, Tor le magicien, spectacle de Pontx et toute la journée jeux pour les enfants, ateliers, restauration et buvette. .
Parc Duconténia 12 Avenue André Ithurralde Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 60 60 ikas-bi@flarep.com
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English : 40 ans IKAS-BI: Quand l’école délie les langues
L’événement 40 ans IKAS-BI: Quand l’école délie les langues Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Pays Basque
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