40 ans IKAS-BI: Quand l’école délie les langues Parc Duconténia Saint-Jean-de-Luz

Saint-Jean-de-Luz

40 ans IKAS-BI: Quand l’école délie les langues

Parc Duconténia 12 Avenue André Ithurralde Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 11:30:00

fin : 2026-04-26 20:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Chants et concours de dessin, mutxikoak, Tor le magicien, spectacle de Pontx et toute la journée jeux pour les enfants, ateliers, restauration et buvette. .

Parc Duconténia 12 Avenue André Ithurralde Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 60 60 ikas-bi@flarep.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 40 ans IKAS-BI: Quand l’école délie les langues

L’événement 40 ans IKAS-BI: Quand l’école délie les langues Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Pays Basque