40 ans l’histoire continue…

Salle des fêtes Cénac-et-Saint-Julien Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

40 ANS L’Histoire continue… US CENAC VS US NEUVICOISES-Rendez-vous à la salle des fêtes:

12h30 Repas d’avant match Après match soirée festive

Menu 30 € Réservation au 06 08 55 02 15

Parrainé par le château de Maraval.

40 ANS L’Histoire continue… US CENAC VS US NEUVICOISES-Rendez-vous à la salle des fêtes:

11h Apéritif -11 h30 Baptême de la tribune Jean Claude Tomasella -12h30 Repas d’avant match

Après match soirée festive

Menu 30 € -Soupe du Chef-Pâte en croute Richelieu-Suprême de pintade sauce morilles -gratin dauphinois-Panacotta maison aux fruits rouges,

Réservation au 06 08 55 02 15

Parrainé par le château de Maraval. .

Salle des fêtes Cénac-et-Saint-Julien 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 55 02 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 40 ans l’histoire continue…

The Cénac cultural committee invites you to step back into the Périgord Noir of the 60s with a show full of tenderness and humor.

Daniel Chavaroche and Jean Bonnefon tell the story of the inhabitants of Bellecombe, united by their passion for the oval ball.

L’événement 40 ans l’histoire continue… Cénac-et-Saint-Julien a été mis à jour le 2026-02-24 par Périgord Noir Vallée Dordogne