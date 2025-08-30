40 ème Foire à la Brocante

Tournemire Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-13

Plongez dans l’univers du vintage et des trésors d’antan en participant à la 40ᵉ Foire à la Brocante, un rendez-vous mythique que l’on ne présente plus tant il fait partie des temps forts de l’année !

Que vous soyez exposant passionné, chineur averti ou simple curieux en quête de belles découvertes, cette journée anniversaire vous offre une occasion unique de flâner, d’échanger et de dénicher des pièces d’exception.

Pour cette édition symbolique, l’ambiance promet d’être plus conviviale que jamais étals variés, objets rares, coups de cœur inattendus et rencontres avec des passionnés du patrimoine et du vintage. Une véritable plongée dans la mémoire des objets, où chaque stand raconte une histoire.

Ne manquez pas cet événement incontournable qui célèbre 40 ans de partage, de passion et de trouvailles ! .

Tournemire 12250 Aveyron Occitanie

English :

Immerse yourself in the world of vintage and antique treasures by taking part in the 40? Foire à la Brocante, an unmissable event that is one of the highlights of the year!

German :

Tauchen Sie ein in die Welt des Vintage und der Schätze aus vergangenen Zeiten und nehmen Sie an der 40 Foire à la Brocante (Trödelmarkt), einem legendären Ereignis, das zu den Höhepunkten des Jahres gehört!

Italiano :

Immergetevi nel mondo del vintage e dei tesori di un tempo partecipando alla 40? Foire à la Brocante, un evento leggendario che è diventato uno dei momenti salienti dell’anno!

Espanol :

Sumérjase en el mundo de lo vintage y los tesoros de antaño participando en la 40? Foire à la Brocante, un acontecimiento legendario que se ha convertido en uno de los eventos más destacados del año

L’événement 40 ème Foire à la Brocante Tournemire a été mis à jour le 2025-11-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)