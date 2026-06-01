40 -ème TOUR DE MARTINIQUE DES YOLES RONDES 2ème ÉTAPE Vauclin → Robert, Le ROBERT, Le Robert

40 -ème TOUR DE MARTINIQUE DES YOLES RONDES 2ème ÉTAPE Vauclin → Robert Lundi 27 juillet, 10h00 Le ROBERT Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-27T16:00:00+02:00 – 2026-07-28T05:59:00+02:00

Fin : 2026-07-27T16:00:00+02:00 – 2026-07-28T05:59:00+02:00

au rythme des yoles et des animations du bord de mer

L’histoire est écrite depuis 1985,

C’est cette année-là que M. Georges Brival crée le tout premier Tour de Martinique des Yoles Rondes, composé de 5 étapes :

Sainte-Anne → Le Vauclin

Le Vauclin → Robert

La Trinité → Saint-Pierre

Saint-Pierre → Fort-de-France

Fort-de-France → Sainte-Anne

Avec seulement 8 skippers de yole à la ligne de départ, une extraordinaire aventure culturelle et patrimoniale est née.

40 ans plus tard, l’histoire continue de se dérouler…

Aujourd’hui, la course compte désormais 8 étapes, suivant le chemin d’une tradition qui donne vie à toute la Martinique.

« Une histoire est écrite, vit, partagée et se transmet de génération en génération. ”

Du 26 juillet au 2 août, venez continuer à écrire l’histoire de notre patrimoine avec nous !

Le ROBERT 97231 Le Robert 97231 Martinique Martinique

La 2ᵉ étape du 40ᵉ Tour de Martinique des Yoles Rondes fait escale au Robert ! Venez vivre l’ambiance unique de cette grande fête maritime entre tradition, compétition et convivialité