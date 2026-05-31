40 -ème TOUR DE MARTINIQUE DES YOLES RONDES 3ème ÉTAPE Robert → Trinité, La Trinité, La Trinité

40 -ème TOUR DE MARTINIQUE DES YOLES RONDES 3ème ÉTAPE Robert → Trinité Mardi 28 juillet, 10h00 La Trinité Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-28T16:00:00+02:00 – 2026-07-29T05:59:00+02:00

Fin : 2026-07-28T16:00:00+02:00 – 2026-07-29T05:59:00+02:00

L’histoire est écrite depuis 1985,

C’est cette année-là que M. Georges Brival crée le tout premier Tour de Martinique des Yoles Rondes, composé de 5 étapes :

Sainte-Anne → Le Vauclin

Le Vauclin → Robert

La Trinité → Saint-Pierre

Saint-Pierre → Fort-de-France

Fort-de-France → Sainte-Anne

Avec seulement 8 skippers de yole à la ligne de départ, une extraordinaire aventure culturelle et patrimoniale est née.

40 ans plus tard, l’histoire continue de se dérouler…

Aujourd’hui, la course compte désormais 8 étapes, suivant le chemin d’une tradition qui donne vie à toute la Martinique.

« Une histoire est écrite, vit, partagée et se transmet de génération en génération. ”

Du 26 juillet au 2 août, venez continuer à écrire l’histoire de notre patrimoine avec nous !

La Trinité Nord Martinique La Trinité 97220 Martinique Martinique

Venez vibrer au rythme des voiles colorées, des yoles, et de la ferveur des supporters. Plongez dans l’authenticité de ce patrimoine unique et vivez des moments inoubliables.