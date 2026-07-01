40 -ème TOUR DE MARTINIQUE DES YOLES RONDES 4ème ÉTAPE Trinité → Saint-Pierre, Saint-Pierre Martinique, Saint-Pierre
mercredi 29 juillet 2026 · Saint-Pierre Martinique · Saint-Pierre
Informations pratiques
40 -ème TOUR DE MARTINIQUE DES YOLES RONDES 4ème ÉTAPE Trinité → Saint-Pierre Mercredi 29 juillet, 09h00 Saint-Pierre Martinique Martinique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-29T15:00:00+02:00 – 2026-07-30T05:59:00+02:00
Fin : 2026-07-29T15:00:00+02:00 – 2026-07-30T05:59:00+02:00
à vivre au cœur de la ville d’art et d’histoire dans une ambiance festive et populaire.
L’histoire est écrite depuis 1985,
C’est cette année-là que M. Georges Brival crée le tout premier Tour de Martinique des Yoles Rondes, composé de 5 étapes :
Sainte-Anne → Le Vauclin
Le Vauclin → Robert
La Trinité → Saint-Pierre
Saint-Pierre → Fort-de-France
Fort-de-France → Sainte-Anne
Avec seulement 8 skippers de yole à la ligne de départ, une extraordinaire aventure culturelle et patrimoniale est née.
40 ans plus tard, l’histoire continue de se dérouler…
Aujourd’hui, la course compte désormais 8 étapes, suivant le chemin d’une tradition qui donne vie à toute la Martinique.
« Une histoire est écrite, vit, partagée et se transmet de génération en génération. ”
Du 26 juillet au 2 août, venez continuer à écrire l’histoire de notre patrimoine avec nous !
Saint-Pierre Martinique Nord Martinique Saint-Pierre 97250 Martinique Martinique
La 4ᵉ étape, la plus longue et l’une des plus attendues du 40ᵉ Tour de Martinique des Yoles Rondes, arrive à Saint-Pierre ! un moment spectaculaire entre endurance, stratégie et passion.
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