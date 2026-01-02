400 ans de la Marine de Combat Les Ateliers des Capucins Brest

400 ans de la Marine de Combat

Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Cap sur quatre siècles d’histoire navale !

À l’occasion des 400 ans de la Marine, les Ateliers accueillent un grand village Marine de combat .

Que vous souhaitiez rencontrer les marins brestois, découvrir les forces sous-marines, explorer le mode de l’aéronaval en réalité virtuelle ou bien tester un véritable simulateur de vol, une chose est sûre vous ne risquez pas de vous ennuyer !

Et si vous tentiez l’aventure de la Marine ?

Avec plus de 80 métiers proposés dans l’espace job dating du village nul doute que vous trouviez la mission qui vous correspond pour embarquer dans une vie pleine de challenges.

Espace ouvert à tous, de 15 à 30 ans, sans CV, et sans inscription préalable.

Sous statut militaire, les contrats proposés sont de 2 à 10 ans dans 4 environnements d’emploi, tous représentés lors de ce forum.

Une immersion passionnante dans l’univers de ceux qui servent en mer. .

Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne

