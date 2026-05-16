Betschdorf

400 ans de la Marine Nationale

12 rue du Bannholz Betschdorf Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13 17:30:00

fin : 2026-06-13 20:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Pour les 400 ans de la Marine Nationale, Betschdorf accueille une soirée officielle exceptionnelle en présence du contre-amiral Schegg. Projection en avant-première du film des 400 ans, échange avec un officier, stands métiers et hommage aux anciens combattants.

À l’occasion des 400 ans de la Marine Nationale, Betschdorf a été choisie pour accueillir une soirée officielle dans le cadre des célébrations nationales. Une grande fierté pour cette commune et pour toute l’Alsace du Nord.

La Marine Nationale sera représentée par le contre-amiral Schegg, chef de l’état-major de la force océanique stratégique, l’une des plus hautes autorités opérationnelles de la Marine française. Sa présence honore et renforce la dimension exceptionnelle de cette soirée.

Au programme

Projection en avant-première du film exceptionnel des 400 ans de la Marine Nationale sur écran géant. 50 minutes d’images inédites pour plonger dans l’histoire de la Marine, découvrir ses missions d’aujourd’hui et mieux comprendre le rôle de celles et ceux qui servent la France en mer. Un récit qui parlera à toutes les générations.

À l’issue de la projection, un échange privilégié avec un officier en activité permettra au public de poser toutes ses questions.

Des stands de la Marine Nationale seront également présents pour faire découvrir ses métiers, ses engagements et ses opportunités.

Cette soirée sera aussi placée sous le signe de la mémoire et de la convivialité, en l’honneur de nos anciens combattants, associés à l’événement. 0 .

12 rue du Bannholz Betschdorf 67660 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 54 48 00 mairie.infos@betschdorf.com

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English :

For the 400th anniversary of the French Navy, Betschdorf hosts an exceptional official evening in the presence of Rear Admiral Schegg. Preview screening of the 400th anniversary film, chat with an officer, trade stands and tribute to veterans.

L’événement 400 ans de la Marine Nationale Betschdorf a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme de l’Alsace Verte