400 STRINGS FLASHBACK CAFÉ Toulouse

400 STRINGS Jeudi 27 novembre, 20h30 FLASHBACK CAFÉ Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-27T20:30:00 – 2025-11-27T22:00:00

Fin : 2025-11-27T20:30:00 – 2025-11-27T22:00:00

Ces quatre ukulélistes décalés vont transformer votre vendredi soir en un moment de pure jubilation musicale. ✨

Un concert déjanté et plein d’humour

Imaginez quatre musiciens revisitant avec dérision les standards français et anglo-saxons, des Talking Heads aux VRP, de Depeche Mode à Stromae, le tout uniquement avec des ukulélés.

Leur style ? Du « Croquette ‘n’ roll au ukulélé » qui promet de faire danser et sourire tous les spectateurs.

Préparez-vous pour une soirée musicale hors du commun où quatre ukulélés vont littéralement « sortir les griffes et faire danser les souris » !

https://www.instagram.com/400_strings_ukulele_band/

https://youtu.be/IyZKlxViqM8?si=Lx9kxIhmzFM-t4rD

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/IyZKlxViqM8?si=Lx9kxIhmzFM-t4rD »}] Niché au cœur du quartier Bazacle à Toulouse, le Flashback Café incarne un concept unique alliant restaurant, bar, café et spectacle.

Avec son patio à ciel ouvert, sa décoration à la fois vintage et moderne, ses multiples espaces, cet établissement offre une atmosphère accueillante et polyvalente.

C’est l’endroit parfait pour se retrouver, se divertir et profiter d’une expérience culinaire et culturelle enrichissante dans la vibrante ville de Toulouse.

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Ukulélés décalés Déjantés