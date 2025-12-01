404 On s’en fou réveillon crash temporel au Chapiteau Le Chapiteau Marseille 3e Arrondissement

404 On s’en fou réveillon crash temporel au Chapiteau

Mercredi 31 décembre 2025 à partir de 22h. Le Chapiteau 38 Traverse Notre-Dame de Bon Secours Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15.75 – 15.75 – 31.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 22:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Plongez dans une nuit où le temps déraille et les règles s’effacent…

Du fond des tavernes médiévales aux clubs électrisés de la nuit marseillaise, le Chapiteau devient le théâtre d’un Nouvel An hors du temps où les basses font glitcher les compteurs et abolissent les règles.



De 22h à 7h, un pur sound system et une faille temporelle s’ouvrent bienvenue dans la zone time glitch là où passé et futur se mélangent jusqu’à l’override final.



.3 scènes, des DJs de folie, des animations décalées ! .

Le Chapiteau 38 Traverse Notre-Dame de Bon Secours Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Plunge into a night where time goes off the rails and rules disappear…

L’événement 404 On s’en fou réveillon crash temporel au Chapiteau Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-17 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille