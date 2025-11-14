40E ANNIVERSAIRE DE FRANCE ALZHEIMER Béziers

40E ANNIVERSAIRE DE FRANCE ALZHEIMER

Célébrez 40 ans d’accompagnement avec une soirée théâtre à Béziers et la représentation de “Marius”, un moment culturel et solidaire à partager ensemble.

Depuis 40 ans, France Alzheimer accompagne les malades et leurs familles pour rompre l’isolement, soulager les souffrances et apporter conseils et solutions pratiques.

Pour célébrer les 40 ans de l’association France Alzheimer, nous avons le plaisir de vous inviter à une soirée théâtre avec la représentation de “Marius de Marcel Pagnol par la Compagnie Baudracco.

À force d’observer les voiliers dans le Vieux-Port, Marius rêve de partir. Cette obsession l’empêche de voir l’amour que lui porte Fanny, la petite marchande de coquillages. Lorsque Maître Panisse s’en mêle, Fanny tente de retenir Marius… en vain. La mer restera plus forte, et Marius embarquera sur La Malaisie .

Programme de la soirée

18h Ouverture des portes (placement libre)

19h Mot du Président et de l’équipe de bénévoles

19h30 Début de la représentation

29 Avenue Saint-Saëns Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 06 56 10

English :

Celebrate 40 years of support with an evening of theater in Béziers and a performance of Marius , a moment of culture and solidarity to share together.

German :

Feiern Sie 40 Jahre Begleitung mit einem Theaterabend in Béziers und der Aufführung von Marius , einem kulturellen und solidarischen Moment, den Sie gemeinsam erleben können.

Italiano :

Festeggiamo i 40 anni di sostegno con una serata di teatro a Béziers e una rappresentazione di Marius, un momento culturale da condividere insieme.

Espanol :

Celebre 40 años de apoyo con una velada teatral en Béziers y una representación de Marius, un momento cultural para compartir juntos.

