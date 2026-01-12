40e édition Cheval Passion Parc des Expositions Avignon

40e édition Cheval Passion

Parc des Expositions 800 chemin des Félons Avignon Vaucluse

Début : 2026-01-14

fin : 2026-01-18

Cheval Passion célèbre son 40ème anniversaire du 14 au 18 janvier 2026 au Parc des Expositions d’Avignon !

Parc des Expositions 800 chemin des Félons Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 74 32 74 contact@cheval-passion.com

English : 40th edition of Cheval Passion

Cheval Passion celebrates its 40th anniversary from 14 to 18 January 2026 at the Avignon Exhibition Centre!

