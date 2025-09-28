40e édition du Lion Montbéliard

Le dimanche 28 septembre, préparez-vous à vivre une expérience unique entre Montbéliard et Belfort à l’occasion de la 40e édition du Lion. Cet anniversaire est bien plus qu’une simple course c’est un événement historique.

Depuis 40 ans, le semi-marathon du Lion rassemble des coureurs passionnés sur un parcours emblématique, débutant à proximité du Château de Montbéliard et se terminant à Belfort sous les yeux du célèbre Lion de Bartholdi.

Cette année, 10 groupes musicaux seront présents sur les 10 derniers kilomètres, créant une super ambiance.

Trois courses adaptées à tous les niveaux et qualificatives pour les championnats de France

5 km une course accessible à tous, idéale pour les débutants ou pour ceux qui veulent se tester sur une courte distance. 2 départs prévus, l’un chronométré strictement féminin et l’autre mixte non chronométré, à allure libre.

10 km un défi intermédiaire qui offre une belle alternative au semi-marathon.

Le Semi-marathon (21,097 km) l’épreuve reine, pour les plus aguerris, sur un parcours inoubliable. Son record est de 59’53“, il a été établi en 2019. .

Château de Montbéliard Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

