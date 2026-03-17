40e Festival Piano à Riom Âme tzigane Théâtre Châtel-Guyon

40e Festival Piano à Riom Âme tzigane Théâtre Châtel-Guyon samedi 6 juin 2026.

40e Festival Piano à Riom Âme tzigane

Théâtre Place Brosson Châtel-Guyon Puy-de-Dôme

Tarif : – – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:00:00
fin : 2026-06-06 21:30:00

Date(s) :
2026-06-06

Sárközy Collective
Lajos Sárközy, violon
Rudolf Sárközy, contrebasse
Julius Csik, cymbalum
Drahoslav Bango, piano
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Théâtre Place Brosson Châtel-Guyon 63140 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 43 30 80  infos@piano-a-riom.fr

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English :

Sárközy Collective
Lajos Sárközy, violin
Rudolf Sárközy, double bass
Julius Csik, cymbalum
Drahoslav Bango, piano

L’événement 40e Festival Piano à Riom Âme tzigane Châtel-Guyon a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic

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