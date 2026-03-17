40e Festival Piano à Riom Âme tzigane Théâtre Châtel-Guyon

40e Festival Piano à Riom Âme tzigane

Théâtre Place Brosson Châtel-Guyon Puy-de-Dôme

Tarif : – – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:00:00

fin : 2026-06-06 21:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Sárközy Collective

Lajos Sárközy, violon

Rudolf Sárközy, contrebasse

Julius Csik, cymbalum

Drahoslav Bango, piano

.

Théâtre Place Brosson Châtel-Guyon 63140 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 43 30 80 infos@piano-a-riom.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sárközy Collective

Lajos Sárközy, violin

Rudolf Sárközy, double bass

Julius Csik, cymbalum

Drahoslav Bango, piano

L’événement 40e Festival Piano à Riom Âme tzigane Châtel-Guyon a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic