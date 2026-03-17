40e Festival Piano à Riom Éclats baroques Abbaye Mozac

40e Festival Piano à Riom Éclats baroques

Abbaye 24B rue de l’Abbaye Mozac Puy-de-Dôme

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15 20:00:00

fin : 2026-06-15 21:30:00

Date(s) :

2026-06-15

Ensemble Théodora

Mariamielle Lamagat, soprano

Christophe Mourault, violon

Alice Trocellier, viole de gambe

Lucie Chabard, clavecin

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Abbaye 24B rue de l’Abbaye Mozac 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 43 30 80 infos@piano-a-riom.fr

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English :

Ensemble Théodora

Mariamielle Lamagat, soprano

Christophe Mourault, violin

Alice Trocellier, viola da gamba

Lucie Chabard, harpsichord

L’événement 40e Festival Piano à Riom Éclats baroques Mozac a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic