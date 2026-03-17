40e Festival Piano à Riom Éclats baroques Abbaye Mozac
40e Festival Piano à Riom Éclats baroques Abbaye Mozac lundi 15 juin 2026.
40e Festival Piano à Riom Éclats baroques
Abbaye 24B rue de l’Abbaye Mozac Puy-de-Dôme
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15 20:00:00
fin : 2026-06-15 21:30:00
Date(s) :
2026-06-15
Ensemble Théodora
Mariamielle Lamagat, soprano
Christophe Mourault, violon
Alice Trocellier, viole de gambe
Lucie Chabard, clavecin
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Abbaye 24B rue de l’Abbaye Mozac 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 43 30 80 infos@piano-a-riom.fr
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English :
Ensemble Théodora
Mariamielle Lamagat, soprano
Christophe Mourault, violin
Alice Trocellier, viola da gamba
Lucie Chabard, harpsichord
L’événement 40e Festival Piano à Riom Éclats baroques Mozac a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic