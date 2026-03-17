40e Festival Piano à Riom Étoile montante Salle Dumoulin Riom

40e Festival Piano à Riom Étoile montante

Salle Dumoulin Mail Dumoulin Riom Puy-de-Dôme

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-08 20:00:00

fin : 2026-06-08 21:30:00

Date(s) :

2026-06-08

Virgile Roche, piano

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Salle Dumoulin Mail Dumoulin Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 43 30 80 infos@piano-a-riom.fr

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English :

Virgile Roche, piano

L’événement 40e Festival Piano à Riom Étoile montante Riom a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic