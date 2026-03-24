40e marche du Pain Perdu Saint-Romain-sous-Gourdon
40e marche du Pain Perdu Saint-Romain-sous-Gourdon dimanche 12 avril 2026.
40e marche du Pain Perdu
Place de la Salle des Fêtes Saint-Romain-sous-Gourdon Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Randonnée entre bois et prairies avec de très beaux points de vues.
7 km, 1 stand avec le fameux pain perdu.
12 km, 2 stands le pain perdu et une assiette de charcuterie.
20 km, 3 stands le pain perdu, 4/4 chocolat et une assiette de charcuterie. .
Place de la Salle des Fêtes Saint-Romain-sous-Gourdon 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 29 12 20 87 saint.romain.animation@gmail.com
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English : 40e marche du Pain Perdu
L’événement 40e marche du Pain Perdu Saint-Romain-sous-Gourdon a été mis à jour le 2026-03-20 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)