40e Pierra Menta Arêches-Beaufort Beaufort
40e Pierra Menta Arêches-Beaufort Beaufort mercredi 11 mars 2026.
40e Pierra Menta Arêches-Beaufort
Le Planay Beaufort Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-11
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-11
Compétition mythique de ski alpinisme qui regroupe environ 200 équipes de 2, dont de nombreuses nationalités. 10000m de dénivelée positive à parcourir sur 4 jours. Course jeunes du 13 au 14 mars.
.
Le Planay Beaufort 73270 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 40th Pierra Menta.
The mythical competition takes place on Arêches-Beaufort mountains during four intense days. It’s about 200 teams of 2 competitors riding with skis, 10000 meters of positive denivellé.
L’événement 40e Pierra Menta Arêches-Beaufort Beaufort a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme d’Arêches-Beaufort