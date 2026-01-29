40e Pierra Menta Arêches-Beaufort Beaufort

40e Pierra Menta Arêches-Beaufort

Compétition mythique de ski alpinisme qui regroupe environ 200 équipes de 2, dont de nombreuses nationalités. 10000m de dénivelée positive à parcourir sur 4 jours. Course jeunes du 13 au 14 mars.

English : 40th Pierra Menta.

The mythical competition takes place on Arêches-Beaufort mountains during four intense days. It’s about 200 teams of 2 competitors riding with skis, 10000 meters of positive denivellé.

