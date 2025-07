40e Triathlon du Lac du Bouchet Le Bouchet-Saint-Nicolas

Le lac du Bouchet Le Bouchet-Saint-Nicolas Haute-Loire

Tarif : 13 – 13 – EUR

A partir de 13€ pour un licencié FFTRI

A partir de 15€ pour un non-licencié FFTRI

Début : Samedi 2025-07-12

fin : 2025-07-13

2025-07-12

Le triathlon du Lac du Bouchet propose des épreuves variées allant de la distance S à l’XL, offrant un défi pour tous les niveaux et passionnés de sport.

Le lac du Bouchet Le Bouchet-Saint-Nicolas 43510 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 82 65

English :

The Lac du Bouchet triathlon offers a variety of events from S to XL distances, providing a challenge for all levels and sports enthusiasts.

German :

Der Triathlon du Lac du Bouchet bietet verschiedene Wettkämpfe von der S-Distanz bis zur XL-Distanz und bietet damit eine Herausforderung für alle Leistungsniveaus und Sportbegeisterte.

Italiano :

Il triathlon del Lac du Bouchet offre una varietà di eventi che vanno dalla distanza S alla XL, offrendo una sfida per tutti i livelli e gli appassionati di sport.

Espanol :

El triatlón del Lac du Bouchet ofrece una variedad de pruebas que van desde la distancia S a la XL, proporcionando un desafío para todos los niveles y entusiastas del deporte.

