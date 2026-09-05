40ème anniversaire de la Médiathèque Baldenheim
samedi 17 octobre 2026 · Baldenheim
Informations pratiques
Baldenheim
40ème anniversaire de la Médiathèque
3 Rue du Château Baldenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-17 14:00:00
fin : 2026-10-17 17:00:00
Date(s) :
2026-10-17
La Médiathèque propose une après-midi festive pour célébrer ses quatre décennies au service de la culture. Tout public
La Médiathèque propose une après-midi festive pour célébrer ses quatre décennies au service de la culture.
Tout public. 0 .
3 Rue du Château Baldenheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 31 61 mediatheque.baldenheim@cc-selestat.fr
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English :
The M%E9diath%E8que is hosting a festive afternoon to celebrate its four decades of service to culture. Open to the public
L’événement 40ème anniversaire de la Médiathèque Baldenheim a été mis à jour le 2026-09-05 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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