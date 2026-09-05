Informations pratiques

Baldenheim

40ème anniversaire de la Médiathèque

3 Rue du Château Baldenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-17 14:00:00

fin : 2026-10-17 17:00:00

Date(s) :

2026-10-17

La Médiathèque propose une après-midi festive pour célébrer ses quatre décennies au service de la culture. Tout public

La Médiathèque propose une après-midi festive pour célébrer ses quatre décennies au service de la culture.

Tout public. 0 .

3 Rue du Château Baldenheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 31 61 mediatheque.baldenheim@cc-selestat.fr

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English :

The M%E9diath%E8que is hosting a festive afternoon to celebrate its four decades of service to culture. Open to the public

L’événement 40ème anniversaire de la Médiathèque Baldenheim a été mis à jour le 2026-09-05 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme