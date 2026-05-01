Forges-les-Eaux

40ème anniversaire du musée de la Résistance et de la Déportation

Forges-les-Eaux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Samedi 30 et dimanche 31 mai 2026, le musée de la Résistance et de la Déportation de Forges-les-Eaux soutenu par la Ville et la Communauté de communes des 4 Rivières organise un camp US

Le musée de la Résistance et Déportation fêtera ses 40 ans

À l’occasion du 40e anniversaire du musée forgion, un rassemblement de véhicules militaires et un camp US avec des animations et défilés en ville seront proposés. Des expositions thématiques seront également à découvrir sur le camp et au musée les 30 et 31 mai 2026.

Durant deux jours, jeep, GMC et Dodge seront exposés. Le public pourra déambuler entre les allées pour rencontrer des passionnés d’histoire et des collectionneurs.

Le musée reviendra sur ses 4 décennies d’histoire locale. L’occasion de saluer la mémoire de ceux qui ont lancé l’idée d’un musée sur la Résistance et Déportation en centre-ville de Forges-les-Eaux. .

Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 89 08 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 40ème anniversaire du musée de la Résistance et de la Déportation

L’événement 40ème anniversaire du musée de la Résistance et de la Déportation Forges-les-Eaux a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux