40ème big bazar; Allex dimanche 7 septembre 2025.
le Village Allex Drôme
Début : 2025-09-07
fin : 2025-09-07
2025-09-07
Repas moules frites buvette Tombola avec voyage et nombreux lots
Animation musicale avec la Bamba Etoilienne
le Village Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 89 69 19 anim.allex26@gmail.com
English :
Mussels, French fries and refreshments ? Tombola with trip and lots of prizes
Musical entertainment with La Bamba Etoilienne
German :
Essen Moules Frites Buvette ? Tombola mit Reise und vielen Preisen
Musikalische Unterhaltung mit der Bamba Etoilienne
Italiano :
Cozze, patatine e rinfresco? Tombola con viaggio e tanti premi
Intrattenimento musicale con La Bamba Etoilienne
Espanol :
Mejillones, patatas fritas y refrescos ? Tómbola con viaje y muchos premios
Animación musical con La Bamba Etoilienne
