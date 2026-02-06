40ème édition des Boucles Guégonnaises

Guégon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 10:30:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Les Boucles Guégonnaises est une manifestation sportive au féminin (1ères manches de Coupe de France Femmes N1 et N2) et au masculin. Cette journée de cyclisme se déroulera sur Guégon dès 10h30 avec les jeunes pousses (6-11ans) pour se poursuivre tout l’après-midi à Guégon mais aussi à Buléon, Radenac, Pleugriffet, Lanouée, La Grée Saint Laurent, St Malo des trois fontaines, Taupont, Ploërmel, Guillac, St Servant sur Oust. Dès 10h30. .

Guégon 56120 Morbihan Bretagne +33 6 37 66 60 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement 40ème édition des Boucles Guégonnaises Guégon a été mis à jour le 2026-02-06 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande