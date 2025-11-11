40ème édition du Festival Européen du film court de Brest Divers lieux Brest

40ème édition du Festival Européen du film court de Brest

C’est LE rendez-vous de la jeune création cinématographique en Europe ! Unique en son genre par sa dimension européenne, le Festival de Brest créé en 1986 joue un rôle majeur dans la vie culturelle à Brest et en Bretagne, en proposant un temps fort de cinéma chaque année en novembre au Quartz, au Multiplexe Liberté, au cinéma Les Studios ainsi qu’à la médiathèque des Capucins.

Les Enjeux

Montrer la créativité et le dynamisme du jeune cinéma européen ! Et découvrir les auteurs qui, après être passés à Brest, présenteront leur premier long métrage, à Cannes par exemple. Le festival est le lieu de rencontre des professionnels du cinéma ils s’y retrouvent pour faire leur marché et entamer de nouvelles collaborations. Le festival est aussi le lieu de rencontre des professionnels avec les spectateurs, afin de faire découvrir à tous les processus artistiques et de création qui mènent à la réalisation d’un film. Le festival propose ainsi plusieurs temps d’échanges et d’ateliers, comme autant de moments précieux et rares permettant aux spectateurs de rencontrer ceux qui font les films et de découvrir les coulisses du cinéma.

Au programme

Avec ses trois compétitions (européenne, française et Bretagne, qui présente des films tournés et/ou produits en région), le festival vous fera découvrir les pépites du court métrage européen. De nombreux programmes hors compétition sont également présentés tous les ans

– Les off en regard des compétitions du festival, ces programmes abolissent les règles et s’aventurent en toute liberté dans le foisonnement de la création cinématographique courte. Programmes thématiques, d’animation ou rétrospectifs, il y en a pour tout le monde !

– Les événements des projections uniques qui jalonnent ou ponctuent les journées du festival, souvent en partenariat avec des structures locales, des chaînes de télévision nationales ou internationales, ou d’autres festivals européens. À ne rater sous aucun prétexte !

– Les séances-rencontres, qui laissent place à la discussion au terme de la projection et mettent en lumière des professionnels venus échanger autour de leurs créations, leurs parcours ou leurs métiers.

– Le jeune public, avec de nombreux programmes organisés en fonction des tranches d’âge et pour les familles.

Le festival en chiffres

6 jours de cinéma

30 000 entrées (dont 14 000 entrées jeune public et familles)

2 200 films inscrits tous les ans

250 films programmés

30 pays d’Europe représentés

70 films en compétition

8 programmes jeune public

400 professionnels présents

500 films proposés au marché du film

200 bénévoles impliqués dans l’organisation de l’événement .

