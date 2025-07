40ème Festival d’Orgue Baroque de Notre-Dame de Guibray-Falaise Eglise Notre-Dame de Guibray Falaise

40ème Festival d’Orgue Baroque de Notre-Dame de Guibray-Falaise Eglise Notre-Dame de Guibray Falaise dimanche 13 juillet 2025.

40ème Festival d’Orgue Baroque de Notre-Dame de Guibray-Falaise

Eglise Notre-Dame de Guibray 21 Rue Notre-Dame Falaise Calvados

Début : 2025-07-13 17:30:00

fin : 2025-08-10 19:00:00

2025-07-13 2025-07-20 2025-07-27 2025-08-03 2025-08-10

Rencontres d’été autour de l’instrument historique Parisot de 1746 les dimanches à Notre Dame de Guibray.

Dimanche 13 Juillet 17h30 Pierre Gallon (Concertiste soliste, chambriste et continuiste Récital Clavecin et Orgue)

Dimanche 20 juillet 17h30 Erwan Le Prado (Professeur au conservatoire de Caen, titulaire de l’orgue historique de Notre-Dame de Guibray)

Dimanche 27 Juillet 17h30 Le Madrigal de Condé ( Direction Fabrice Penin, orgue Tomoe Inomata Concert orgue et voix)

Dimanche 3 août 17h30 David Cassan ( professeur au conservatoire de Nancy, titulaire des grands orgues de St Etienne du Mont à Paris)

Dimanche 10 août 17h30 Frédéric Desenclos (Professeur au conservatoire d’Orléans, titulaire des grands orgues de la Chapelle Royale de Versailles Nicolas de Grigny, « La Messe pour orgue avec Plain-chant alterné »)

Concert retransmis sur grand écran

Libre participation aux frais

English : 40ème Festival d’Orgue Baroque de Notre-Dame de Guibray-Falaise

Summer encounters with the historic Parisot instrument of 1746 on Sundays at Notre Dame de Guibray.

Sunday, July 13 5:30 pm: Pierre Gallon (Concert soloist, chamber musician and continuo player Recital Harpsichord and Organ)

Sunday, July 20 5:30pm: Erwan Le Prado (Professor at Caen Conservatoire, titular of the historic organ of Notre-Dame de Guibray)

Sunday, July 27 5:30pm: Le Madrigal de Condé (Conductor Fabrice Penin, organ Tomoe Inomata Organ and voice concert)

Sunday August 3 5:30 pm: David Cassan (professor at the Nancy Conservatoire, titular of the great organs of St Etienne du Mont in Paris)

Sunday August 10 5:30 pm: Frédéric Desenclos (Professor at the Orléans Conservatoire, organist at the Chapelle Royale in Versailles Nicolas de Grigny, « La Messe pour orgue avec Plain-chant alterné »)

Concert broadcast on large screen

Free participation

German : 40ème Festival d’Orgue Baroque de Notre-Dame de Guibray-Falaise

Sommertreffen rund um das historische Instrument Parisot aus dem Jahr 1746 an Sonntagen in Notre Dame de Guibray.

Sonntag, 13. Juli 17:30 Uhr: Pierre Gallon (Konzertsolist, Kammermusiker und Continuospieler Recital Cembalo und Orgel)

Sonntag, 20. Juli 17:30 Uhr: Erwan Le Prado (Professor am Konservatorium von Caen, Inhaber der historischen Orgel von Notre-Dame de Guibray)

Sonntag, 27. Juli 17:30 Uhr: Le Madrigal de Condé ( Leitung Fabrice Penin, Orgel Tomoe Inomata Konzert mit Orgel und Stimmen)

Sonntag, 3. August 17:30 Uhr: David Cassan ( Professor am Konservatorium von Nancy, Titularorganist der großen Orgeln von St Etienne du Mont in Paris)

Sonntag, 10. August 17:30 Uhr: Frédéric Desenclos (Professor am Konservatorium von Orléans, Inhaber der großen Orgeln der Chapelle Royale in Versailles Nicolas de Grigny, « La Messe pour orgue avec Plain-chant alterné »)

Konzert wird auf Großleinwand übertragen

Freie Teilnahme an den Kosten

Italiano :

Incontri estivi con lo storico strumento Parisot (1746) la domenica a Notre Dame de Guibray.

Domenica 13 luglio ore 17.30: Pierre Gallon (solista, musicista da camera e continuista Recital Clavicembalo e Organo)

Domenica 20 luglio ore 17.30 Erwan Le Prado (professore al Conservatorio di Caen, titolare dell’organo storico di Notre-Dame de Guibray)

Domenica 27 luglio ore 17.30 Le Madrigal de Condé (direttore Fabrice Penin, organo Tomoe Inomata Concerto per organo e voce)

Domenica 3 agosto ore 17.30: David Cassan (professore al Conservatorio di Nancy, titolare dei grandi organi di St Etienne du Mont a Parigi)

Domenica 10 agosto ore 17.30: Frédéric Desenclos (professore al Conservatorio di Orléans, organista alla Chapelle Royale di Versailles Nicolas de Grigny, « La Messe pour orgue avec Plain-chant alterné »)

Concerto trasmesso su grande schermo

Partecipazione gratuita

Espanol :

Encuentros estivales con el histórico instrumento Parisot (1746) los domingos en Notre Dame de Guibray.

Domingo 13 de julio 17h30: Pierre Gallon (solista, músico de cámara y continuista Clave de recital y órgano)

Domingo 20 de julio 17h30 Erwan Le Prado (profesor del Conservatorio de Caen, titular del órgano histórico de Notre-Dame de Guibray)

Domingo 27 de julio 17h30 Le Madrigal de Condé (Director Fabrice Penin, órgano Tomoe Inomata Concierto de órgano y voz)

Domingo 3 de agosto 17h30: David Cassan (profesor del Conservatorio de Nancy, titular de los grandes órganos de St Etienne du Mont en París)

Domingo 10 de agosto 17.30 h: Frédéric Desenclos (profesor del Conservatorio de Orleans, organista de la Chapelle Royale de Versalles Nicolas de Grigny, « La Messe pour orgue avec Plain-chant alterné »)

Retransmisión del concierto en pantalla gigante

Participación gratuita

L’événement 40ème Festival d’Orgue Baroque de Notre-Dame de Guibray-Falaise Falaise a été mis à jour le 2025-07-07 par OT Falaise Suisse Normande