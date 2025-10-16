40ème Festival International de mode, photographie et accessoires. Montée Noailles Hyères

40ème Festival International de mode, photographie et accessoires. Montée Noailles Hyères jeudi 16 octobre 2025.

40ème Festival International de mode, photographie et accessoires.

Montée Noailles Centre-ville Hyères Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-16

Venez découvrir le monde de la mode dans le magnifique cadre de la Villa Noailles. Parmi 300 créateurs en compétition, 10 finalistes seront sélectionnés par un jury et seront invités à présenter leur collections lors d’une série de défilés sur 2 soirs.

.

Montée Noailles Centre-ville Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 08 01 98

English : 40th International Fashion, Photography and Accessories Festival.

Discover the world of fashion in the beautiful setting of la Villa Noailles.

Among 300 creators in competition, 10 finalists will be selected by a jury and will be invited to present their collection in a serie of fashion shows.

German : 40. Internationales Festival für Mode, Fotografie und Accessoires.

Entdecken Sie die Welt der Mode in der wunderschönen Umgebung der Villa Noailles. Aus 300 konkurrierenden Designern werden 10 Finalisten von einer Jury ausgewählt und eingeladen, ihre Kollektionen in einer Reihe von Modenschauen an zwei Abenden zu präsentieren.

Italiano : 40° Festival Internazionale di Moda, Fotografia e Accessori.

Venite a scoprire il mondo della moda nella splendida cornice di Villa Noailles. Tra i 300 stilisti in gara, 10 finalisti saranno selezionati da una giuria e invitati a presentare le loro collezioni in una serie di sfilate nel corso di 2 serate.

Espanol :

Venga a descubrir el mundo de la moda en el magnífico marco de la Villa Noailles. Entre los 300 diseñadores que compiten, un jurado seleccionará a 10 finalistas, que serán invitados a presentar sus colecciones en una serie de desfiles durante dos noches.

L’événement 40ème Festival International de mode, photographie et accessoires. Hyères a été mis à jour le 2025-02-03 par Office de Tourisme Provence Méditerranée