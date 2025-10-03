40ème Fête du Pain Longué-Jumelles

La Fédération de la boulangerie du Maine et Loire organise, avec le soutien de notre VILLE, sa 40ème édition de la fête du pain.

23 concours mettant en valeur non seulement les pains et les viennoiseries, mais aussi les pâtisseries et les pièces artistiques sont prévus sous le thème des sports mécaniques en référence au film La Pampa .

Programme du Week-end

Le vendredi 3 octobre, les élèves de CM de nos écoles auront l’opportunité de découvrir le métier de boulanger à travers un fournil reconstitué, où ils participeront trois ateliers interactifs.

Le samedi 4 octobre, est réservé aux participants aux concours. Leurs créations seront évaluées par un jury composé de professionnels actifs ou retraités et de

consommateurs.

Le dimanche 5 octobre, dès 9h, le public pourra admirer le travail et le savoir faire des artisans boulangers, découvrir le résultat des concours…

Vous trouverez un fournil reconstitué où une quarantaine de bénévoles s’activeront pour vous proposer des dégustations. Tout au long de cette journée, des animations vous permettront de mieux comprendre les différentes facettes de ce métier de boulanger.

ET SURPRISE Un 24ème concours est ouvert à vous, Habitants de Longué-Jumelles non professionnels

CONCOURS de COOKIES amateurs

Règlement disponible au Cube ou en Mairie. Inscription avant le 30 Septembre avec une participation de 5€.

PRECISIONS HORAIRES

Du vendredi 3 au dimanche 5 octobre 2025 de 9h à 18h. .

Rue du collège Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 58 60 58 68 animation@ville-longuejumelles.fr

English :

The Maine et Loire Bakery Federation, with the support of our CITY, is organizing its 40th Bread Festival.

German :

Die Fédération de la boulangerie du Maine et Loire organisiert mit Unterstützung unserer STADT ihr 40.

Italiano :

La Federazione dei panificatori del Maine et Loire, con il sostegno della nostra città, sta organizzando la sua 40a Festa del pane.

Espanol :

La Federación de Panaderías de Maine et Loire, con el apoyo de nuestra CIUDAD, organiza su 40ª Fiesta del Pan.

