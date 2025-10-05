40ème Foire aux Miels d’Aiguilhe Aiguilhe

40ème Foire aux Miels d’Aiguilhe Aiguilhe dimanche 5 octobre 2025.

40ème Foire aux Miels d’Aiguilhe

Le Bourg Aiguilhe Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

Foire traditionnelle qui réunit une trentaine d’apiculteurs locaux. Au programme marché, le grand Varailh des Vignards le matin, repas des associations sur réservation, animation musicale, soupe des vignards à 18h30, feu d’artifice à 20h.

.

Le Bourg Aiguilhe 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 03 83

English :

Traditional fair bringing together some thirty local beekeepers. On the program: market, the grand Varailh des Vignards in the morning, associations’ meals on reservation, musical entertainment, Vignards soup at 6:30pm, fireworks at 8pm.

German :

Traditioneller Jahrmarkt, an dem etwa 30 lokale Imker teilnehmen. Programm: Markt, der große Varailh des Vignards am Vormittag, Essen der Vereine mit Reservierung, musikalische Unterhaltung, Suppe der Vignards um 18:30 Uhr, Feuerwerk um 20 Uhr.

Italiano :

Questa fiera tradizionale riunisce una trentina di apicoltori locali. In programma: mercato, grande Varailh des Vignards al mattino, pranzo delle associazioni (su prenotazione), intrattenimento musicale, zuppa dei Vignards alle 18.30, fuochi d’artificio alle 20.00.

Espanol :

Esta feria tradicional reúne a una treintena de apicultores locales. Programa: mercado, gran Varailh des Vignards por la mañana, comida de las asociaciones (reservar con antelación), animaciones musicales, sopa de Vignards a las 18.30 h, fuegos artificiales a las 20 h.

L’événement 40ème Foire aux Miels d’Aiguilhe Aiguilhe a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay