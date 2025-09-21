40ÈME FOIRE EXPOSITION DE SAINT-LÉGER-DU-MALZIEU Saint-Léger-du-Malzieu
40ÈME FOIRE EXPOSITION DE SAINT-LÉGER-DU-MALZIEU Saint-Léger-du-Malzieu dimanche 21 septembre 2025.
40ÈME FOIRE EXPOSITION DE SAINT-LÉGER-DU-MALZIEU
Saint-Léger-du-Malzieu Lozère
Tarif : 10 – 10 – EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Dimanche 21 septembre c’est la 40ème Foire expo de Saint-Léger ! Venez passer une superbe journée festive en famille !
Vide-greniers, baptêmes en poney, animations pour les enfants, exposition de matériel agricole et saucisse-aligot seront de la partie !
Au programme
8h Soupe à l’oignon
A partir de 8 et toute la journée Vide-greniers, baptêmes en poney, expo de matériel agricole, démonstration de battage à l’ancienne
12h30 Jambon grillé aligot réservations souhaitées
18h concert avec le Duo Capoutchino
20h Pavé de boeuf au beurre d’escargot frites dessert réservations jusqu’au 17/09
22h Feu d’artifice .
Saint-Léger-du-Malzieu 48140 Lozère Occitanie +33 6 47 27 43 19
English :
Sunday September 21 is the 40th Foire expo de Saint-Léger! Come and spend a wonderful festive day with your family!
yard sales, pony rides, children’s entertainment, an exhibition of agricultural equipment and sausage-aligot will all be part of the fun!
German :
Am Sonntag, dem 21. September, findet die 40. Foire Expo in Saint-Léger statt! Verbringen Sie einen schönen Tag mit Ihrer Familie!
flohmarkt, Ponyreiten, Kinderanimation, Ausstellung von landwirtschaftlichen Geräten und Aligot-Würstchen sind mit von der Partie!
Italiano :
Domenica 21 settembre si svolge la 40ª edizione della Foire expo a Saint-Léger! Venite a trascorrere una splendida giornata di festa con la vostra famiglia!
ci sarà una vendita di garage, passeggiate con i pony, animazione per bambini, un’esposizione di attrezzature agricole e una salsiccia aligot!
Espanol :
El domingo 21 de septiembre se celebra la 40ª edición de la Feria de Saint-Léger Venga a pasar una magnífica jornada festiva en familia
habrá venta de garaje, paseos en poni, animación infantil, exposición de material agrícola y salchichas aligot
L’événement 40ÈME FOIRE EXPOSITION DE SAINT-LÉGER-DU-MALZIEU Saint-Léger-du-Malzieu a été mis à jour le 2025-09-13 par 48-OT Margeride en Gévaudan