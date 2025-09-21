40ÈME FOIRE EXPOSITION DE SAINT-LÉGER-DU-MALZIEU Saint-Léger-du-Malzieu

40ÈME FOIRE EXPOSITION DE SAINT-LÉGER-DU-MALZIEU Saint-Léger-du-Malzieu dimanche 21 septembre 2025.

Saint-Léger-du-Malzieu Lozère

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Dimanche 21 septembre c’est la 40ème Foire expo de Saint-Léger ! Venez passer une superbe journée festive en famille !

Vide-greniers, baptêmes en poney, animations pour les enfants, exposition de matériel agricole et saucisse-aligot seront de la partie !

Au programme

8h Soupe à l’oignon

A partir de 8 et toute la journée Vide-greniers, baptêmes en poney, expo de matériel agricole, démonstration de battage à l’ancienne

12h30 Jambon grillé aligot réservations souhaitées

18h concert avec le Duo Capoutchino

20h Pavé de boeuf au beurre d’escargot frites dessert réservations jusqu’au 17/09

22h Feu d’artifice .

Saint-Léger-du-Malzieu 48140 Lozère Occitanie +33 6 47 27 43 19

English :

Sunday September 21 is the 40th Foire expo de Saint-Léger! Come and spend a wonderful festive day with your family!

yard sales, pony rides, children’s entertainment, an exhibition of agricultural equipment and sausage-aligot will all be part of the fun!

German :

Am Sonntag, dem 21. September, findet die 40. Foire Expo in Saint-Léger statt! Verbringen Sie einen schönen Tag mit Ihrer Familie!

flohmarkt, Ponyreiten, Kinderanimation, Ausstellung von landwirtschaftlichen Geräten und Aligot-Würstchen sind mit von der Partie!

Italiano :

Domenica 21 settembre si svolge la 40ª edizione della Foire expo a Saint-Léger! Venite a trascorrere una splendida giornata di festa con la vostra famiglia!

ci sarà una vendita di garage, passeggiate con i pony, animazione per bambini, un’esposizione di attrezzature agricole e una salsiccia aligot!

Espanol :

El domingo 21 de septiembre se celebra la 40ª edición de la Feria de Saint-Léger Venga a pasar una magnífica jornada festiva en familia

habrá venta de garaje, paseos en poni, animación infantil, exposición de material agrícola y salchichas aligot

