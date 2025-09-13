40ème Marché Potier de Cassis place baragnon Cassis

40ème Marché Potier de Cassis place baragnon Cassis 13 et 14 septembre Entrée libre

Cette année nous fêtons les 40 ans du Marché Potier de Cassis !

Pour cette occasion unique nous avons la grande joie d’accueillir une invitée d’honneur exceptionnelle, Christine Fabre qui a créé le tout premier marché en 1985 et dont nous admirons l’œuvre d’une puissante et intemporelle beauté !

Vous pourrez découvrir toute la beauté et la riche diversité des créations de 28 céramistes professionnels, dont notre invitée d’honneur, sélectionnés pour la qualité et l’originalité de leurs productions uniques, et qui seront heureux de vous partager la passion de leur métier !

Objets du quotidien, pièces uniques, bijoux et sculptures, en grès, faïences, porcelaines, raku, c’est un merveilleux spectacle à découvrir dans une énergie festive et agréable d’échanges et de rencontres !

Pour cette occasion, nous proposons de nouvelles animations qui vous permettront d’entrer dans l’univers du potier avec la démonstration de tournage de l’argile sur le tour et la réalisation de jarres à la corde. Comme toujours, il y aura des animations musicales et notre fameuse exposition de belles pièces avec vote du public qui fera remporter à une personne, par tirage au sort, la pièce élue d’une valeur de 100€, sans oublier notre stand du « bol de la solidarité » qui vous permettra de soutenir notre fond de solidarité par l’achat d’un petit bol ou objet, offert gracieusement par chaque exposant.

place baragnon Cassis Cassis 13260 Bouches-du-Rhône