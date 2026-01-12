40ème Penn Ar Bed Bro An Hirwazh Rue des myosotis Plouzané Plougonvelin

40ème Penn Ar Bed Bro An Hirwazh

Rue des myosotis Plouzané Plouzané et Ploumoguer Plougonvelin Finistère

Début : 2026-04-18 14:30:00

fin : 2026-04-19 17:45:00

2026-04-18

Epreuve cycliste Internationale U 19

3 étapes 1ère Plouzané Ploumoguer 111km

2ème étape contre la montre individuel Plougonvelin Pointe St Mathieu Aller-Retour

3ème étape Pte St Mathieu Plouzané 119km

29 équipes de 6 coureurs soit 174 coureurs 14 équipes étrangères venant de Belgique, Suède, Pays Bas, Grande Bretagne, Allemagne, Irlande et les équipes françaises venant de l’Est, de Paris, d’Occitanie, de Haute Vienne, de Vendée, Loire Atlantique, Normandie .

29217 Finistère Bretagne

