40ème Rendez-Vous BioAnalyse Paris Saclay: Mathias Mericskay – Vitamine B3 et métabolome cardiaque et systémique, AdvanThink, Saint-Aubin

40ème Rendez-Vous BioAnalyse Paris Saclay: Mathias Mericskay – Vitamine B3 et métabolome cardiaque et systémique Jeudi 19 février, 12h30 AdvanThink Essonne

Entrée libre, sur inscription à l’événement Meetup

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-19T12:30:00+01:00 – 2026-02-19T14:30:00+01:00

Fin : 2026-02-19T12:30:00+01:00 – 2026-02-19T14:30:00+01:00

Jeudi 19 février de 12h30 à 14h30 dans l’espace de coworking d’AdvanThink, venez échanger avec Mathias Mericskay, qui nous parlera de l’effet de la vitamine B3 sur le métabolome cardiaque et systémique dans un modèle de rat atteint d’insuffisance cardiaque.

Vous pouvez apporter un plat que nous partagerons ensemble. N’hésitez pas à nous faire découvrir vos spécialités! (mais vous pouvez aussi venir avec des choses aussi simples que des chips, de la charcuterie, ou tout autre chose achetées rapidement : pas de pression !)

Continuons avec les Rendez-Vous Paris Saclay à rendre Paris-Saclay vivant, inspirant, respirant, un lieu où il fait bon vivre sa Science avec les autres!

Rappel du concept des Rendez-Vous Paris Saclay:

Chercheurs, ingénieurs, étudiants, enseignants, que vous soyez rattachés à une entité publique, à une entreprise (grand groupe, PME, StartUp) ou à une association, venez partager et échanger de manière conviviale autour d’une présentation scientifique dans le domaine de l’analyse des résultats expérimentaux en biologie.

Que vous soyez biologiste, bioanalyste, bioinformaticien, statisticien, spécialiste du machine learning, mathématicien, physicien, etc, n’hésitez pas à venir échanger, l’interdisciplinarité est toujours un atout.

Pour s’inscrire : https://www.meetup.com/fr-FR/groupe-meetup-paris-saclay-bioanalyse/. Si vous ne connaissez pas Meetup, suivez ce lien qui vous aidera.

En juin 2021, AdvanThink, PME du territoire Paris-Saclay, et l’Université Paris-Saclay se sont associées pour organiser ces Rendez-Vous mensuels sur le thème de la bioanalyse, ouverts à toutes et tous, libres d’accès, dans le but qu’en nous connaissant mieux, nous participions à rendre vivante la science pratiquée sur le plateau : sur un thème à chaque fois différent en bioanalyse, la courte présentation scientifique qui initie chaque Rendez-Vous déclenche des échanges entre pairs prolongés d’un déjeuner frugal réunissant toutes les personnes intéressées et disponibles ce jour-là : académiques, entreprises, étudiants, etc.

Les échanges y sont ouverts et portent sur des sujets très variés. Ils restent à un niveau pré-compétitif et non commercial, sans échanges d’informations propriétaires ni promotions de produits ou solutions. Les créneaux choisis (en général, les 3èmes jeudis du mois entre 12h30 et 14h30) sont faits pour limiter les contraintes d’emploi du temps professionnel : chacun vient à l’occasion discuter quand il est disponible, en toute liberté.

Comme nous le disait Sylvie Retailleau, alors ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche dans son discours d’inauguration du Lumen : « C’est grâce à cette interpénétration continue entre science et société que nos recherches peuvent être à la fois plus utiles et mieux comprises. » : cette vision est exactement celle des Rendez-Vous BioAnalyse, qui prônent une approche bottom-up pour créer les conditions de la naissance d’idées communes pour une innovation naturellement efficace.

Les Rendez-Vous précédents, où nous avons parlé de sujets aussi variés que la Vectorisation, l’hébergement de donnée smédicales, la métabolomique, la Multi-Omique, les méthodologies d’analyse ou la mise en production d’outils ciblés pour permettre aux biologistes de se focaliser sur leur métier, ou encore de l’aventure que représente la conception d’un médicament, en partant de résultats de recherche fondamentale jusqu’à tous les niveaux de recherche clinique nécessaires, ont été très animés et ont permis aux participants de découvrir de nouveaux interlocuteurs, de confronter leurs problématiques et même déjà de montrer comment ces rencontres ouvertes ont permis de démarrer de nouvelles collaborations! Depuis plus de 3 ans, les Rendez-Vous BioAnalyse montrent que ce nouveau format a un fort potentiel de création de rencontres inattendues et enrichissantes, qui permettent effectivement d’envisager d’éventuelles collaborations futures, pour la satisfaction de faire avancer ensemble un sujet qui nous tient à coeur.

Nous avons besoin de tous pour continuer à avoir notre agenda riche et varié. Le rythme d’un Rendez-Vous par mois avec 10 à 20 participants à chaque fois, semble être une bonne solution.

En général, voici comment un Rendez-Vous se déroule:

12h30-13h00 : introduction et tour de table

13h00-13h30 : un membre présente sa problématique, ses avancées, réflexions et questions

13h30-14h30 : discussions sur les points présentés autour d’un repas partagé

N’hésitez pas à nous proposer des interventions !

Inscrivez-vous sur : https://www.meetup.com/fr-FR/groupe-meetup-paris-saclay-bioanalyse/

Notre but n’est pas d’échanger sur les réseaux, les Rendez-Vous en présentiel sont essentiels pour bien nous connaître, cependant, vous pouvez accéder à des résumés (surement partiaux car rédigés rapidement par une personne) ici.

Point important : Les échanges sont libres, il n’est pas autorisé d’y faire du prosélytisme, démarchage commercial etc. de même les présentations et les échanges sont ouverts (sans revendication de propriété intellectuelle sur les propos échangés). Ce point est essentiel afin de favoriser la fertilisation des réflexions grâce à des dialogues directs et réciproques.

AdvanThink Bâtiment Euclide – Parc des Algorithes – Route de l’Orme – 91190 Saint Aubin Saint-Aubin 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « bio@isoft.fr »}, {« type »: « email », « value »: « corporate@universite-paris-saclay.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.meetup.com/groupe-meetup-paris-saclay-bioanalyse »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.meetup.com/groupe-meetup-paris-saclay-bioanalyse/events/306150198 »}] [{« link »: « https://www.meetup.com/fr-FR/groupe-meetup-paris-saclay-bioanalyse/ »}, {« link »: « https://advanthink.com/rendez-vous-bioanalyse-procedure-dinscription/ »}, {« link »: « https://www.meetup.com/fr-FR/groupe-meetup-paris-saclay-bioanalyse/messages/boards/forum/37674931 »}]

Venez échanger avec Mathias après sa présentation : Impact of vitamin B3 supplementation on the cardiac and systemic metabolome in a rat model of heart failure bioanalyse Génomique