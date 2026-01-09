40ème session Académie des jeunes solistes

Cours des Religieuses Mézin Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-02-23

L’Académie des Jeunes Solistes présente sa 40ème session composée de concerts d’exception

Lundi 23 Février

BACH et BRAHMS

Mardi 24 Février

HAYDN, BRAMS, BACH, RACHMANINOV, CHOSTAKOVITCH

Mercredi 25 Février

BEETHOVEN, CHOPIN, GLUCK, POULENC, BLOCH

Jeudi 26 Février

WAGNER, BRAHMS, WIENIAWSKI, MOZART, POULENC, FLOYD

Vendredi 27 Février

BEETHOVEN, SZYMANOWSKI, MOZART, KREISLER, RAVEL

Samedi 28 Février

PAGANINI, BONIS, HAYDN, BRUCH, GLUCK, VERDI

Dimanche 1er Mars

DEBUSSY, BRAHMS, DAVYDOV, FAURE, SCHUBERT, RACHMANINOV, MOZART, WIENIAWSKI

Avec Christophe BOULIER (Grand prix Thibaud, Officier des Arts & Lettres), Georgios PANAGIOTOPOULOS (Violon principal de l’Orchestre de la Radio d’Athènes), Cécile GUILLON, Dionyssis MALLOUHOS et l’ensemble des musiciens de la 40e session de l’AJS. .

Cours des Religieuses Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 68 21 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement 40ème session Académie des jeunes solistes Mézin a été mis à jour le 2026-01-07 par OT de l’Albret