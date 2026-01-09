40ème session Académie des jeunes solistes Mézin
Mézin Lot-et-Garonne
Début : 2026-02-23
fin : 2026-03-01
2026-02-23
L’Académie des Jeunes Solistes présente sa 40ème session composée de concerts d’exception
Lundi 23 Février
BACH et BRAHMS
Mardi 24 Février
HAYDN, BRAMS, BACH, RACHMANINOV, CHOSTAKOVITCH
Mercredi 25 Février
BEETHOVEN, CHOPIN, GLUCK, POULENC, BLOCH
Jeudi 26 Février
WAGNER, BRAHMS, WIENIAWSKI, MOZART, POULENC, FLOYD
Vendredi 27 Février
BEETHOVEN, SZYMANOWSKI, MOZART, KREISLER, RAVEL
Samedi 28 Février
PAGANINI, BONIS, HAYDN, BRUCH, GLUCK, VERDI
Dimanche 1er Mars
DEBUSSY, BRAHMS, DAVYDOV, FAURE, SCHUBERT, RACHMANINOV, MOZART, WIENIAWSKI
Avec Christophe BOULIER (Grand prix Thibaud, Officier des Arts & Lettres), Georgios PANAGIOTOPOULOS (Violon principal de l’Orchestre de la Radio d’Athènes), Cécile GUILLON, Dionyssis MALLOUHOS et l’ensemble des musiciens de la 40e session de l’AJS. .
Cours des Religieuses Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
