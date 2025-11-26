41E BAIN DE NOËL DE VALRAS-PLAGE

Valras-Plage Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Un rendez-vous festif et convivial mêlant mascottes, musique, échauffement collectif et plongeon dans la Grande Bleue, suivi d’un moment chaleureux autour d’un vin chaud

La Ville de Valras-Plage vous invite à célébrer l’hiver de façon unique lors de la 41e édition de son célèbre Bain de Noël.

Dès 10h, le village d’animation ouvre ses portes au niveau du parking de la plage inscriptions sur place, ambiance musicale, mascottes, chorégraphies et structures géantes vous mettront immédiatement dans l’ambiance festive.

À 10h55, tous les participants sont conviés à un échauffement collectif pour se préparer au grand plongeon.

Le top départ du bain sera donné à 11h précises un moment ludique, rafraîchissant et fédérateur, ouvert à toutes et tous.

De 11h30 à 12h30, place à la récupération ! Venez vous réchauffer autour d’un verre de vin chaud et partager un moment convivial en musique, accompagné de danse et de sourires.

Une tradition valrasienne incontournable, parfaite pour commencer les fêtes de fin d’année dans la bonne humeur !

Ouverture de la billetterie en ligne le 1er décembre. .

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 06

English :

A festive and convivial event featuring mascots, music, a collective warm-up and a dip in the Grande Bleue, followed by a warm moment over mulled wine

German :

Ein festliches und geselliges Treffen mit Maskottchen, Musik, gemeinsamen Aufwärmübungen und einem Sprung ins Blaue, gefolgt von einem warmen Moment bei einem Glühwein

Italiano :

Un evento festoso e conviviale che combina mascotte, musica, un riscaldamento collettivo e un tuffo nel Big Blue, seguito da un momento di calore con vin brulé

Espanol :

Un acto festivo y de convivencia que combina mascotas, música, un calentamiento colectivo y un chapuzón en el Gran Azul, seguido de un cálido momento con vino caliente

