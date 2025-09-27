41e colloque des Amis de Léoncel L’Artsolite Saint-Jean-en-Royans

41e colloque des Amis de Léoncel L’Artsolite Saint-Jean-en-Royans samedi 27 septembre 2025.

L’Artsolite 105 impasse des Tisserands Saint-Jean-en-Royans Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-09-27 08:30:00

fin : 2025-09-27 16:00:00

2025-09-27

Journée d’étude réunissant historiens, archéologues et grand public autour du thème des seigneuries de montagne, laïques et ecclésiastiques, au Moyen Âge et à l’époque moderne.

L’Artsolite 105 impasse des Tisserands Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes secretaire@les-amis-de-leoncel.com

English :

Study day bringing together historians, archaeologists and the general public on the theme of mountain seigneuries, secular and ecclesiastical, in the Middle Ages and modern times.

German :

Studientag mit Historikern, Archäologen und der breiten Öffentlichkeit zum Thema weltliche und kirchliche Bergherrschaften im Mittelalter und in der Neuzeit.

Italiano :

Una giornata di studio che riunisce storici, archeologi e pubblico in generale per discutere il tema delle signorie montane laiche ed ecclesiastiche nel Medioevo e nell’età moderna.

Espanol :

Una jornada de estudio que reúne a historiadores, arqueólogos y público en general para debatir sobre el tema de los señoríos seculares y eclesiásticos de montaña en la Edad Media y Moderna.

