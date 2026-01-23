41e Expo Habitat Waldighoffen Waldighofen

41e Expo Habitat Waldighoffen

4 rue des Écoles Waldighofen Haut-Rhin

Début : Dimanche 2026-03-06 10:00:00

fin : 2026-03-08 20:00:00

2026-03-06 2026-03-07 2026-03-08 2026-03-09

Du gros œuvre à la décoration d’intérieur, le salon Expo Habitat rassemble près de 250 exposants du bâtiment sur 10 000 m². Restauration sur place à toute heure.

250 exposants, 10 000 m² de surface et 30 000 visiteurs attendus sur 4 jours le salon Expo-Habitat à Waldighoffen est l’un de plus gros salons du bâtiment en Alsace.

Un salon professionnel dédié au bâtiment

Gros œuvre et isolation

Aménagement intérieur et extérieur

Décoration et design

Solutions innovantes pour la transition énergétique

Porté par le GBS depuis ses débuts, le salon Expo-Habitat regroupe des entreprises du bâtiment autour de 4 grands corps de métiers la construction, le décor, l’ameublement et le paysagisme.

Dès l’origine, le salon Expo-Habitat se distingue sur plusieurs points

• 75% de la surface du salon est dédiée aux entreprises du bâtiment il s’agit bien d’un salon sérieux et ciblé vers les besoins des visiteurs. Le dernier quart est consacré à la restauration, possible à toute heure (traiteur, sandwiches, plats chauds, pour tous les goûts et toutes les bourses).

• Les entreprises sont sélectionnées elles possèdent les assurances et garanties liées à leur profession et sont inscrites au Registre des Métiers et des Sociétés.

• Le salon privilégie les entreprises qui fournissent et installent des artisans qui maîtrisent l’ensemble de la chaine pour un service professionnel.

• Fort de son succès, le salon Expo-Habitat accueille des entreprises du Sundgau et de toute de l’Alsace, mais aussi des démonstrateurs parisiens, marseillais…

Vous aurez peut-être la chance de repartir avec l’un des nombreux lots mis en jeu

Enfin, sachez également que le bénéfice réalisé sur les entrées du salon Expo-Habitat de Waldighoffen sera reversé à l’APEI Hirsingue. .

