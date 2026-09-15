Informations pratiques

Cabourg

41e Festival du Film de Cabourg – Journées Romantiques

Centre-ville Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-06-09

fin : 2027-06-13

Date(s) :

2027-06-09

Plus que jamais, le cœur est à l’honneur à Cabourg. Venez retrouver l’esprit romantique et vibrer à l’unisson avec vos artistes préférés, au rythme des projections de leurs films et des événements publics, ouverts à tous les amoureux du cinéma et de la musique.

41 ans d’amour et de passion au Festival du Film de Cabourg ! Plus que jamais, le cœur est à l’honneur à Cabourg. Venez retrouver l’esprit romantique et vibrer à l’unisson avec vos artistes préférés, au rythme des projections de leurs films et des événements publics, ouverts à tous les amoureux du cinéma et de la musique.

Informations complémentaires et tarifs à venir. .

Centre-ville Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 06 20 00 tourisme@cabourg.fr

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English : 41e Festival du Film de Cabourg – Journées Romantiques

More than ever, the heart is in the spotlight in Cabourg. Come and rediscover the spirit of romance and vibrate in unison with your favourite artists, to the rhythm of their film screenings and public events, open to all lovers of cinema and music.

L’événement 41e Festival du Film de Cabourg – Journées Romantiques Cabourg a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Cabourg