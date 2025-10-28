41e Festival International du Film Ornithologique de Ménigoute Ménigoute
Le Festival International du Film Ornithologique revient pour une nouvelle édition, du 28 octobre au 2 novembre 2025 à Ménigoute ! Créé en 1985 par Dominique Brouard et organisé par l’association Mainate, ce rendez-vous incontournable du cinéma animalier propose chaque année, à la Toussaint, une sélection unique de documentaires internationaux, souvent présentés en exclusivité française.
Au programme
Films animaliers (en compétition et hors compétition) & de nombreuses animations pour tous les publics
Forum découvertes nature & patrimoine,
Salon d’art animalier,
Sorties et animations nature (pour petits et grands),
Expositions,
Conférences & rencontres pro,
Concerts et événements musicaux.
Tarifs
Accès au site gratuit.
Cinéma et activités sur billetterie.
Infos pratiques & programme complet sur le site internet. .
Ménigoute 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 90 09 contact@menigoute-festival.org
