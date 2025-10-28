41e Festival International du Film Ornithologique de Ménigoute Ménigoute

41e Festival International du Film Ornithologique de Ménigoute Ménigoute mardi 28 octobre 2025.

41e Festival International du Film Ornithologique de Ménigoute

Ménigoute Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-10-28

Le Festival International du Film Ornithologique revient pour une nouvelle édition, du 28 octobre au 2 novembre 2025 à Ménigoute ! Créé en 1985 par Dominique Brouard et organisé par l’association Mainate, ce rendez-vous incontournable du cinéma animalier propose chaque année, à la Toussaint, une sélection unique de documentaires internationaux, souvent présentés en exclusivité française.

Au programme

Films animaliers (en compétition et hors compétition) & de nombreuses animations pour tous les publics

Forum découvertes nature & patrimoine,

Salon d’art animalier,

Sorties et animations nature (pour petits et grands),

Expositions,

Conférences & rencontres pro,

Concerts et événements musicaux.

Tarifs

Accès au site gratuit.

Cinéma et activités sur billetterie.

Infos pratiques & programme complet sur le site internet. .

Ménigoute 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 90 09 contact@menigoute-festival.org

English : 41e Festival International du Film Ornithologique de Ménigoute

German : 41e Festival International du Film Ornithologique de Ménigoute

Italiano :

Espanol : 41e Festival International du Film Ornithologique de Ménigoute

L’événement 41e Festival International du Film Ornithologique de Ménigoute Ménigoute a été mis à jour le 2025-09-19 par ADT 79