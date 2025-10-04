41e marché aux oiseaux exotiques Haguenau

41e bourse européenne d’oiseaux exotiques organisée par l’association des Amis des Oiseaux de Haguenau (AOH), dans la halle du Grand Manège, à Haguenau. La seule et unique bourse de l’Est de la France. De nombreux éleveurs et passionnés français et étrangers (Belgique, Allemagne, Suisse, Luxembourg) proposeront à la vente leurs meilleurs oiseaux.

De nombreux éleveurs et passionnés français et étrangers (Belgique, Allemagne, Suisse, Luxembourg) proposeront à la vente leurs meilleurs oiseaux. Participation de commerçants spécialisés.

Les éleveurs seront à disposition pour répondre aux questions et conseiller le public sur l’élevage des oiseaux.

Info vendeurs Les oiseaux devront être bagués et les cages non surpeuplées et propres. Un contrôle sera effectué à l’entrée ; un vétérinaire est chargé de la visite sanitaire.

Le prix d’entrée (6 €) comprend une collation.

Une petite restauration sera disponible sur place. .

Rue des Chevaliers Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 47 97 89 29 jacques-luc.wahl@laposte.net

English :

41st European exotic bird market organized by the Association des Amis des Oiseaux de Haguenau (AOH), in the Grand Manège hall, Haguenau. The one and only bird show in Eastern France. Numerous breeders and enthusiasts from France and abroad (Belgium, Germany, Switzerland, Luxembourg) will be offering their best birds for sale.

German :

41. Europäische Börse für exotische Vögel, organisiert von der Vereinigung der Vogelfreunde von Haguenau (AOH), in der Halle der Grand Manège in Haguenau. Es handelt sich um die einzige Börse in Ostfrankreich. Zahlreiche Züchter und Liebhaber aus Frankreich und dem Ausland (Belgien, Deutschland, Schweiz, Luxemburg) werden ihre besten Vögel zum Verkauf anbieten.

Italiano :

la 41a fiera europea degli uccelli esotici organizzata dall’Association des Amis des Oiseaux de Haguenau (AOH), nella sala del Grand Manège di Haguenau. È l’unica mostra ornitologica della Francia orientale. Numerosi allevatori e appassionati provenienti dalla Francia e dall’estero (Belgio, Germania, Svizzera, Lussemburgo) metteranno in vendita i loro migliori uccelli.

Espanol :

41ª feria europea de aves exóticas organizada por la Association des Amis des Oiseaux de Haguenau (AOH), en la sala Grand Manège de Haguenau. El único salón de aves del este de Francia. Numerosos criadores y aficionados franceses y extranjeros (Bélgica, Alemania, Suiza, Luxemburgo) pondrán a la venta sus mejores aves.

