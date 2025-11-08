41e Salon Couleurs et Formes Saint-Gondon
41e Salon Couleurs et Formes Saint-Gondon samedi 8 novembre 2025.
41e Salon Couleurs et Formes
Rue du Prieuré Saint-Gondon Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 14:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00
Date(s) :
2025-11-08
L’Amicale de Saint-Gondon vous invite au 41e Salon Couleurs & Formes
Exposition COULEURS & FORMES 2025 à la Grange du Prieuré à Saint-Gondon
Entrée libre tous les jours de 14h à 18H .
Rue du Prieuré Saint-Gondon 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 90 76
English :
The Amicale de Saint-Gondon invites you to the 41st Salon Couleurs & Formes
German :
Die Amicale de Saint-Gondon lädt Sie zum 41. Salon Couleurs & Formes ein
Italiano :
L’Amicale di Saint-Gondon vi invita al 41° Salone Couleurs & Formes
Espanol :
La Amicale de Saint-Gondon le invita a la 41ª exposición Couleurs & Formes
L’événement 41e Salon Couleurs et Formes Saint-Gondon a été mis à jour le 2025-10-21 par OT GIEN