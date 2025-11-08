41e Salon Couleurs et Formes Saint-Gondon

41e Salon Couleurs et Formes Saint-Gondon samedi 8 novembre 2025.

41e Salon Couleurs et Formes

Rue du Prieuré Saint-Gondon Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 14:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

Date(s) :

2025-11-08

L’Amicale de Saint-Gondon vous invite au 41e Salon Couleurs & Formes

Exposition COULEURS & FORMES 2025 à la Grange du Prieuré à Saint-Gondon

Entrée libre tous les jours de 14h à 18H .

Rue du Prieuré Saint-Gondon 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 90 76

English :

The Amicale de Saint-Gondon invites you to the 41st Salon Couleurs & Formes

German :

Die Amicale de Saint-Gondon lädt Sie zum 41. Salon Couleurs & Formes ein

Italiano :

L’Amicale di Saint-Gondon vi invita al 41° Salone Couleurs & Formes

Espanol :

La Amicale de Saint-Gondon le invita a la 41ª exposición Couleurs & Formes

