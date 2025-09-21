41ème brocante de Ste-Thérence Sainte-Thérence

41ème brocante de Ste-Thérence Sainte-Thérence dimanche 21 septembre 2025.

Le Bourg Sainte-Thérence Allier

Début : 2025-09-21 06:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Buvette et petite restauration sur place. Parkings gratuits.

Animation par la Banda Follet.

Le Bourg Sainte-Thérence 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Refreshments and snacks on site. Free parking.

Entertainment by the Banda Follet.

German :

Getränke und kleine Snacks vor Ort. Kostenlose Parkplätze stehen zur Verfügung.

Unterhaltung durch die Banda Follet.

Italiano :

Bar e snack in loco. Parcheggio gratuito.

Intrattenimento della Banda Follet.

Espanol :

Bar y cafetería. Aparcamiento gratuito.

Animación a cargo de la Banda Follet.

