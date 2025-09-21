41ème brocante de Ste-Thérence Sainte-Thérence
41ème brocante de Ste-Thérence Sainte-Thérence dimanche 21 septembre 2025.
41ème brocante de Ste-Thérence
Le Bourg Sainte-Thérence Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 06:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-21
Buvette et petite restauration sur place. Parkings gratuits.
Animation par la Banda Follet.
English :
Refreshments and snacks on site. Free parking.
Entertainment by the Banda Follet.
German :
Getränke und kleine Snacks vor Ort. Kostenlose Parkplätze stehen zur Verfügung.
Unterhaltung durch die Banda Follet.
Italiano :
Bar e snack in loco. Parcheggio gratuito.
Intrattenimento della Banda Follet.
Espanol :
Bar y cafetería. Aparcamiento gratuito.
Animación a cargo de la Banda Follet.
