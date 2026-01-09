41ème Forum Européen Photo Cinéma Salle des Fêtes Vienne

41ème Forum Européen Photo Cinéma

Salle des Fêtes Place de Miremont Vienne Isère

Début : 2026-04-12 08:30:00

fin : 2026-04-12 17:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Pendant ce Forum, organisé conjointement par Vienne la photographie, le Photoclub de Vienne et avec le concours de la Municipalité, vous pourrez retrouver les vendeurs de matériel ancien et de collection ayant rapport avec la photo et le cinéma .

Salle des Fêtes Place de Miremont Vienne 38200 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

English :

During this Forum, organized jointly by Vienne la photographie, the Photoclub de Vienne and with the support of the Municipality, you will be able to find vendors of antique and collectible equipment related to photography and cinema.

