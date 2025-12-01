41ème Réveillon du FC Masevaux Masevaux-Niederbruck

41ème Réveillon du FC Masevaux

Rue du Stade Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Mercredi 2025-12-31 19:30:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Le FC Masevaux vous invite à son réveillon animé par l’orchestre Elégance Musique. Au menu Tranche de foie gras de canard et sa gelée au Pinot gris accompagnée d’un vin blanc médaillon de veau basse température, poêlée forestière, timbaline de butternut, spaetzles, accompagné d’un vin rouge Assiette fromagère et sa salade de jeunes pousses accompagné d’un vin blanc ou rouge Bûche ananas framboise, dacquoise coco, coulis hibiscus framboise, accompagnée d’un café Traditionnelle soupe à l’oignon. Une coupe de crémant offerte pour fêter la nouvelle année. Sur réservation par téléphone.

Rue du Stade Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 6 63 46 78 44

English :

FC Masevaux invites you to its New Year’s Eve party with live music by the Elégance Musique orchestra. On the menu: Slice of duck foie gras with Pinot gris jelly, served with a white wine Low-temperature veal medallion, pan-fried forest mushrooms, butternut timbaline, spaetzles, served with a red wine Cheese platter with a salad of young shoots, served with a white or red wine Raspberry pineapple log, coconut dacquoise, raspberry hibiscus coulis, served with coffee Traditional onion soup. A complimentary glass of crémant to celebrate the New Year. Please reserve by phone.

German :

Der FC Masevaux lädt Sie zu seinem Silvesterabend ein, der von dem Orchester Elégance Musique musikalisch umrahmt wird. Zum Menü: Entenleberschnitte und Gelee mit Pinot Gris, begleitet von einem Weißwein Kalbsmedaillons mit Niedrigtemperatur, Waldpfanne, Butternut-Timbaline, Spätzle, begleitet von einem Rotwein Käseteller und Salat mit jungen Sprossen, begleitet von einem Weiß- oder Rotwein Himbeer-Ananas-Scheiterhaufen, Kokosnuss-Dacquoise, Himbeer-Hibiskus-Coulis, begleitet von einem Kaffee Traditionelle Zwiebelsuppe. Zur Feier des neuen Jahres wird ein Glas Crémant angeboten. Auf telefonische Reservierung.

Italiano :

L’FC Masevaux vi invita alla sua festa di Capodanno, ospitata dall’orchestra Elégance Musique. Il menu: Fette di foie gras d’anatra con gelatina di Pinot gris, servite con un vino bianco Medaglioni di vitello a bassa temperatura, funghi di bosco in padella, timballino di noce di burro, spaetzles, serviti con un vino rosso Piatto di formaggi con insalata di germogli giovani, serviti con un vino bianco o rosso Tronchetto di ananas al lampone, dacquoise al cocco, coulis di ibisco al lampone, servito con un caffè Zuppa di cipolle tradizionale. Un bicchiere di crémant in omaggio per festeggiare il nuovo anno. Prenotazione telefonica obbligatoria.

Espanol :

El FC Masevaux le invita a su fiesta de Nochevieja, amenizada por la orquesta Elégance Musique. En el menú: Lonchas de foie gras de pato con gelatina de Pinot gris, servido con un vino blanco Medallones de ternera a baja temperatura, setas del bosque salteadas, timbaline de calabaza, spaetzles, servido con un vino tinto Tabla de quesos con ensalada de brotes tiernos, servido con un vino blanco o tinto Tronco de piña con frambuesa, dacquoise de coco, coulis de hibisco y frambuesa, servido con un café Sopa de cebolla tradicional. Una copa de crémant de cortesía para celebrar el Año Nuevo. Reserva previa por teléfono.

