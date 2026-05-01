Les Aix-d’Angillon

41ème Salon Artistique National des Aix d’Angillon

Les Aix-d’Angillon Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-31 19:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Organisé par le CADEA, le Salon Artistique National des Aix-d’Angillon revient pour une nouvelle édition !Il réunit peintres et sculpteurs pour une exposition éclectique au cœur du Centre Culturel.

Le 41ème Salon Artistique National des Aix-d’Angillon accueille artistes et visiteurs au Centre Culturel pour une nouvelle édition placée sous le signe de la création contemporaine et figurative. Il réunit peintres et sculpteurs pour une exposition éclectique au cœur du Centre Culturel.

Pendant plusieurs jours, le public pourra découvrir une grande diversité d’œuvres mêlant peinture et sculpture dans une ambiance conviviale et accessible à tous.

Cette édition met à l’honneur les artistes Michel Brialix et Patrick Tronchet, invités d’honneur du salon. Cet événement culturel incontournable du territoire invite amateurs d’art et curieux à venir échanger autour des univers artistiques présentés. .

Les Aix-d’Angillon 18220 Cher Centre-Val de Loire

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English :

Organized by CADEA, the Salon Artistique National des Aix-d?Angillon is back for another edition, bringing together painters and sculptors for an eclectic exhibition in the heart of the Centre Culturel.

L’événement 41ème Salon Artistique National des Aix d’Angillon Les Aix-d’Angillon a été mis à jour le 2026-05-20 par OT BOURGES