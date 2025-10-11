41ème salon de peintures et scluptures

38 rue du 8 Mai 1945 Brienne-le-Château Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18

La Maison Pour Tous de Brienne-le-Château vous donne rendez-vous au foyer rural pour sa 40ème exposition de peintures et de sculptures, avec pour invitée d’honneur, l’artiste sculpteur sur métal Stan Thiri, IndustrieWinnie !

Installé à Bouilly (10320), Stan Thiri Industriewinnie façonne la matière avec passion pour donner vie à des œuvres originales et expressives. Son travail met en lumière la force et la finesse du métal à travers des créations uniques.

L’exposition accueille aussi de nombreux autres artistes amateurs et confirmés, que vous aurez l’occasion de rencontrer pour échanger avec eux sur leurs inspirations ou leurs techniques.

Venez nombreux et admirez les nombreuses œuvres qui décoreront la salle polyvalente le temps d’un week-end. .

38 rue du 8 Mai 1945 Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 91 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement 41ème salon de peintures et scluptures Brienne-le-Château a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne