41ème salon du Val de Cher Saint-Victor

41ème salon du Val de Cher

Salle Polyvalente Saint-Victor Allier

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 14:30:00

fin : 2026-04-12 18:30:00

Ce salon d’art plastique reçoit de nombreux exposants venant de toute la France, tant en peinture qu’en sculpture, et accueille des visiteurs de toute la région.

Salle Polyvalente Saint-Victor 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes secretariat@salonduvaldecher.org

English :

This art fair attracts numerous exhibitors from all over France, in both painting and sculpture, and welcomes visitors from all over the region.

