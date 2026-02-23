41ème salon du Val de Cher Saint-Victor
41ème salon du Val de Cher
Salle Polyvalente Saint-Victor Allier
2026-03-29 14:30:00
2026-04-12 18:30:00
2026-03-29
Ce salon d’art plastique reçoit de nombreux exposants venant de toute la France, tant en peinture qu’en sculpture, et accueille des visiteurs de toute la région.
Salle Polyvalente Saint-Victor 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes secretariat@salonduvaldecher.org
English :
This art fair attracts numerous exhibitors from all over France, in both painting and sculpture, and welcomes visitors from all over the region.
