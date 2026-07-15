AGENDA · Montils
42 ème Fête des battages Montils
samedi 8 août 2026 · Montils
Informations pratiques
Montils
42 ème Fête des battages
Lieu dit Les Guédards Montils Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-08 21:00:00
Date(s) :
2026-08-08
L’occasion de revivre une expérience de la ruralité d’autrefois.
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Lieu dit Les Guédards Montils 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 73 61 65 grattballe@gmail.com
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English :
A chance to relive the rural life of days gone by.
L’événement 42 ème Fête des battages Montils a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge