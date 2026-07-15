Informations pratiques

Montils

42 ème Fête des battages

Lieu dit Les Guédards Montils Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-08 21:00:00

Date(s) :

2026-08-08

L’occasion de revivre une expérience de la ruralité d’autrefois.

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Lieu dit Les Guédards Montils 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 73 61 65 grattballe@gmail.com

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English :

A chance to relive the rural life of days gone by.

L’événement 42 ème Fête des battages Montils a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge